Roma-Baldanzi, il punto sulla trattativa per il trequartista dell'Empoli

29/01/2024 19:17

Nessuna novità per la trattativa che dovrebbe portare Baldanzi dall'Empoli alla Roma. Il giocatore, dopo il gol realizzato contro la Juventus, ha ribadito di voler pensare soltanto alla squadra toscana ed alla lotta per la salvezza: la dirigenza empolese valuta almeno 15 milioni il suo fantasista, e la Roma sta valutando se impostare questa operazione subito o rinviarla a giugno. Insomma, la società capitolina ha voglia di fare un investimento sul giovane, ma è una questione di opportunità e tempi, come spiega tuttomercatoweb.

Davide Nicola, dopo il pari con la Juventus, aveva parlato così della situazione. “Siamo contenti sicuramente per Baldanzi perché è un giocatore dell’Empoli, non è un argomento che tratto coi miei ragazzi il mercato perché siamo immersi nel lavoro che dobbiamo fare. Dobbiamo creare un castello, la dimostrazione è che loro ci credono".