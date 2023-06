Roma, Aspri: Finale rubata, Mourinho antipatico al mondo intero

E' già tempo di bilanci in casa Roma, a prescindere dalla qualificazione o meno in Europa League. Se ne parla a Radio Radio dove fa la voce grossa Fabrizio Aspri dicendo

"Quest’annata della Roma si porta dietro amarezza, rabbia, qualche giudizio ancora da dare. Ha fatto una finale totalmente rubata, la Roma. Io sono critico, ma situazioni come quelle che abbiamo visto, la Roma paga lo scotto di un Mourinho antipatico al mondo intero del calcio. La Roma quando va con lui in campo deve sempre fare i conti con l’ostacolo che mettono gli invidiosi. Avresti potuto fare di più in campionato, benissimo in Europa, hai fatto la voce grossa e ti sei fatto largo con personalità. E la speranza di fare cose grandi in futuro, con o senza Mourinho, lo sapremo. Ora c’è da capire come trattenere uno come Dybala, intorno a lui ruota una buona fetta di futuro. Ci sono lavori da fare che devono uscire alla ribalta. Se è vero che a Mourinho piace talmente tanto che Ibanez lo porterebbe ovunque, o ci sfugge qualcosa, o qualcosa non torna"