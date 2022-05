Rivoluzione Juventus, in dieci possono salutare Torino

22/05/2022 08:37

Quello che i tifosi vorrebbero non ci fosse più, ovvero Massimiliano Allegri, rimarrà in panchina ma per la Juventus in estate sarà rivoluzione. E a lasciare Torino saranno in tanti. Già ufficializzati i divorzi con tre dei giocatori in scadenza di contratto, ovvero Paulo Dybala, Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi, ma quella di ieri con la Fiorentina potrebbe essere stata l'ultima in bianconero per parecchi altri giocatori.

In difesa balla la posizione di Rugani che ha un contratto fino al 2024 ma potrebbe andare alla Lazio in uno scambio con Acerbi. Certo l'addio di Alex Sandro. Anche a centrocampo si cambia. Arthur lascia ma anche McKennie e Rabiot sono sul mercato.

Dubbi sulla riconferma di Alvaro Morata. L’Atletico Madrid aspetta risposte ma la Vecchia Signora pare aver già deciso di non riscattarlo (35 milioni sono considerati troppi). Anche Moise Kean potrebbe finire a giocare altrove. Senza contare la grana Ramsey che tornerà alla base ma di sicuro non troverà posto e verrà rimesso sul mercato.