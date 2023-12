Ritiro Chiellini, la richiesta di un encomio speciale dalla Regione Toscana

13/12/2023 17:59

Il Gonfalone d'argento a Giorgio Chiellini. È la proposta che il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, presenterà nel prossimo Ufficio di presidenza dell'Assemblea, con l'intenzione di conferire il massimo riconoscimento dell'Assemblea regionale al campione dei nove scudetti consecutivi (dieci totali) con la maglia della Juventus, capitano della nazionale campione d'Europa, "per la sua grande carriera e per i molteplici messaggi positivi che ha veicolato in questi anni".

Chiellini ha annunciato ieri (martedì 12 dicembre) il ritiro dal calcio giocato. Aveva lasciato la Nazionale e la Juventus al termine della stagione 2021-22, per chiudere la carriera negli Usa, con i Los Angeles Fc. "Ce lo ricordiamo ragazzino nel suo Livorno, con cui ha vissuto la scalata dalla C alla A, ce lo ricordiamo con maglia della Fiorentina. Ma ovviamente il bianconero della Juventus ha colorato una delle più grandi carriere calcistiche dell'era moderna, quella di Giorgio Chiellini che a 39 anni, oggi, lascia il calcio del terreno di gioco", scrive Mazzeo sui propri profili social. ''Giorgione (livornese ma nato a Pisa) ha vissuto tutta la storia recente della Juventus, restando in serie B, poi da grande protagonista nell'epopea dei grandi successi. Nove scudetti consecutivi con la Juve, cinque Coppa Italia, cinque Supercoppa, capitano bianconero e anche azzurro. Ha alzato la Coppa nell'Europeo vinto dall'Italia a Wembley nel 2021, culmine di una carriera da 117 presenze in Nazionale. Un esempio anche fuori dal campo. In bocca al lupo Giorgio, modello per tanti giovani sportivi''.