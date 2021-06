Report al contrattacco: attacco alla libertà di stampa

07/06/2021 21:00

La sfida tra Report e Mino Raiola è quasi pronta per cominciare. Stasera la trasmissione giornalistica della Rai manderà in onda un reportage sul mondo del calcio, concentrandosi in modo particolare sui procuratori. Una trasmissione che potrebbe mettere in cattiva luce Mino Raiola, uno dei principali procuratori italiani, che è passato all’attacco diffidando la trasmissione della Rai. Un attacco netto quello del procuratore di Donnarumma, tra gli altri, che ha definito quelle della Rai “fake news”. Ma la redazione di Report passa al contrattacco con un comunicato.