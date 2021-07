Ravezzani pizzica Donnarumma: “La narrazione è quasi tutto nel calcio”

08/07/2021 10:14

Gianluigi Donnarumma è sempre al centro dell’attenzione. L’ex portiere del Milan, che non ha ancora annunciato il suo arrivo al PSG, resta un grande argomento di discussione. Le grandi prestazioni che sta facendo con la maglia dell’Italia, aiutata anche dalle sue parate ad Euro2020, non hanno cancellato le accuse per il suo addio alla maglia del Milan.

L’attacco di Ravezzani

A rinfocolare le polemiche nei confronti del portiere ci pensa il giornalista Fabio Ravezzani che su Twitter lancia una velata critica che però viene colta alla perfezione dai tifosi: “Per inciso, Schmeichel ieri sera ha fatto parate anche più belle di Donnarumma ma non ho letto o sentito niente di epico su di lui. La narrazione è molto (quasi tutto) anche nel calcio”.

La reazione dei social

Una critica velata quella del giornalista che torna a scatenare le polemiche intorno al portiere e intorno al suo procuratore Mino Raiola: “Forse perché uno ha 22 anni e l’altro ne ha 36. La parata su De Bruyne penso sia la più bella dell’Europeo, oltre al rigore contro la Spagna”. Mentre Lucy scrive: “Semplicemente Schmeichel non è il portiere dell’Italia. Per me Donnarumma è un buon portiere aiutato da un fisico possente. Schmeichel è un ottimo portiere con un fisico più normale. Ma la differenza la fa la nazionale dove vocano”. E ancora: “Conta la narrazione e la provenienza. Se fosse andato via a zero dalla Lazio non ci sarebbe stato tutto questo macello mediatico”.