Ranking Uefa, una big di serie A torna nella top ten

27/10/2023 22:10

Dopo la tre giorni di partite di calcio europea, con la terza giornata delle fasi a gironi di Champions, Europa e Conference League che si è conclusa, si aggiornano anche i ranking Uefa. Cominciando da quello dedicato ai club - come riporta tuttomercatoweb - si registra il ritorno della Roma in top ten grazie al sorpasso momentaneo sul Siviglia, mentre la migliore delle italiane si conferma l'Inter, ottava. Stabili Juventus e Napoli rispettivamente dodicesima e sedicesima, così come il Milan e la Lazio al 31° e 38° posto, scende di una piazza l'Atalanta, ne guadagna quattro la Fiorentina. Ancora all'interno delle migliori cento il Torino, novantanovesimo.

1. Manchester City 130.000

2. Bayern 126.000

3. Real Madrid 112.000

4. PSG 101.000

5. Liverpool 100.000

6. Chelsea 96.000

7. Man United 91.000

8. Inter 90.000

9. Lipsia 87.000

10. Roma 86.000

Le altre italiane

12. Juventus 80.000

16. Napoli 71.000

24. Atalanta 58.000

31. Milan 49.000

38. Lazio 43.000

66. Fiorentina 24.000

99. Torino 15.171