Ranking Uefa per 5 squadre in Champions, cosa cambia dopo ko Napoli

13/03/2024 09:16

L'Italia sogna ancora di poter portare 5 squadre nella prossima Champions League ma fa i conti con l'eliminazione del Napoli per mano del Barcellona, dopo che già la Lazio era stata estromessa dal Bayern. La corsa dunque rallenta ma c'è ancora ottimismo. In attesa dell'Inter e delle quattro rappresentanti tricolori impegnate tra Europa e Conference League, il ranking Uefa aggiornato ci vede sempre al comando con 16.571 punti e ancora cinque club in corsa per proseguire il loro cammino.

RANKING UEFA AGGIORNATO

ITALIA 16.571

GERMANIA 15.500

INGHILTERRA 15.000

FRANCIA 14.416

SPAGNA 13.812

REP.CECA 13.000

BELGIO 12.400

TURCHIA 11.500

PORTOGALLO 10.106

OLANDA 10.000