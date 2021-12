Ranking Uefa: Juve prima delle italiane, il Napoli supera l'Inter

10/12/2021 11:35

La chiusura della fase a gironi delle tre competizioni europee (manca solo Tottenham-Rennes, che sarà recuperata in futuro dopo l'emersione di un focolaio Covid tra le fila della formazione inglese guidata da Antonio Conte) ha ridisegnato il Ranking Uefa, la graduatoria presa in considerazione dalla massima organizzazione calcistica continentale per assegnare i posti a ogni nazione nelle coppe al termine di ogni stagione e per effettuare i sorteggi a inizio anno. Italia saldamente in terza posizione con più di due punti di vantaggio sulla Germania, quarta, e soprattutto 17 sulla Francia, quinta. E a livello di club? La Juventus si conferma prima delle italiane, con 106 punti i bianconeri occupano l'ottavo posto in graduatoria a -2 dal Barcellona e a -4 dal Psg. Undicesima la Roma a quota 88 punti. Da registrare il sorpasso del Napoli sull'Inter al 23mo posto: con 66 punti, gli azzurri hanno scavalcato la squadra di Inzaghi. Le altre italiane? Atalanta 25ma (59,5), Lazio 29ma (53), Milan 43mo (38).