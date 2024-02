Questa è un'altra Inter, il dato che inchioda tutti

05/02/2024 11:48

E' un'altra Inter quella di quest'anno. Lo testimonia il dato di +13 nelle classifiche a confronto rispetto alla scorsa stagione. Saldo positivo anche per la Juve (+6) nonostante la sconfitta di ieri e il Milan (+5). Resta abissale il gap dei campioni d'Italia nonostante la vittoria col Verona: -24 per gli azzurri rispetto alla tabella di Spalletti. Bene il Bologna che ha sette punti in più rispetto alla scorsa stagione. Ecco il dato squadra per squadra.*Inter 57 punti (22 partite giocate)

Inter (+13)

Juventus 53 (23) (+6)

Milan 49 (23) (+5)

*Atalanta 39 (22) (-2)

*Bologna 36 (22) (+7)

*Roma 35 (22) (-6)

*Napoli 35 (22) (-24)

*Lazio 34 (22) (-5)

*Fiorentina 34 (22) (+10)

*Torino 32 (22) (+2)

Genoa 29 (23) (in Serie B)

Monza 29 (23) (=)

Lecce 24 (23) (-3)

Frosinone 23 (23) (in Serie B)

*Sassuolo 19 (22) (-5)

*Udinese 19 (22) (-11)

*Cagliari 18 (22) (in Serie B)

Hellas Verona 18 (23) (+1)

Empoli 18 (23) (-10)

Salernitana 13 (23) (-8)