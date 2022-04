Quale è la squadra del cuore degli allenatori di A? Ecco per chi tifano

24/04/2022 10:38

Mourinho l'outing l'ha fatto da tempo e l'ha ribadito ieri sera, dopo la sconfitta contro la sua Inter: "Io amo sempre l'Inter e l'Inter ama me" ma per chi tifano i vari allenatori di serie A? La Gazzetta sul suo sito internet ha pescato le varie dichiarazioni d'amore dei tecnici e le loro passioni da bambini o da adulti.

Simone Inzaghi, ad esempio, dopo Inter-Roma non ha fatto fatica a ribadire che “la Lazio si tifa sempre e comunque”, visto l’incrocio di calendario col Milan ma soprattutto visto il suo curriculum. Dieci anni da calciatore, undici da allenatore partendo dalle giovanili.

Chi invece tifava Inter è proprio il suo rivale diretto Pioli (“Sono cresciuto col coro con Beccalossi e Pasinato vinceremo il campionato"). Nerazzurro dentro anche il tecnico della Samp, Giampaolo. Tra le più amate c'è la Fiorentina, nel cuore di tre tecnici toscani ovvero Spalletti, Mazzarri e Sarri (che però ha preferito dichiararsi tifoso del Napoli per le sue origini di Bagnoli). L'altro toscano, ovvero Max Allegri, tifava Juve anche prima (“Io juventino? Sì, certo. Da ragazzo, quando ci si innamora delle squadre che vincono. E poi in quella Juve c'era Platini"). Tiene per la Juve anche Gasperini mentre Mihajlovic tifa Lazio, Andreazzoli Roma e Davide Nicola Torino.