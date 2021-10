Qatar 2022, quando inizia e quando si ferma la A? Mancini freme

09/10/2021 15:48

C'è ancora tempo ma non molto per decidere le date della prossima stagione in serie A e nei principali campionati europei. Una scelta non facile visto che nel 2022 ci sarà il Mondiale in Qatar che, come tutti sanno, si svolgerà d'inverno. Il campionato del mondo prenderà il via lunedì 21 novembre 2022 alle 11 italiane (13 secondo il fuso orario del Qatar) allo stadio Al Bayt. Le partite della fase a gironi, che durerà 12 giorni, saranno giocate in quattro fasce orarie: 11, 14, 17, 20. Gli orari della fase a eliminazione diretta saranno alle 16 e alle 20. La finale si disputerà domenica 18 dicembre alle 16:00 allo stadio 'Losail', mentre il 'Khalifa International Stadium' ospiterà lo spareggio per il terzo posto il 17 dicembre.

La Fifa ha fatto trapelare la prima data per la sospensione dei campionati nazionali e sarebbe il 13 novembre, per far arrivare dal giorno dopo i calciatori convocati a disposizione dei vari commissari tecnici. Una scelta dettata anche dalla pressione dei club che non vogliono una sosta troppo lunga ed hanno intenzione di cedere i propri calciatori per un periodo più limitato possibile. C’è già lo spettro di un elevato numero di partite nella prima parte della stagione 2022/2023. Come riporta calciomercato.it però c'è l'opposizione di tutti i ct, con Mancini in testa. Impossibile preparare al meglio un Mondiale in tempo così ristretti. Si prevede un braccio di feerro. Possibili avvii anticipati dei campionati o altre chance che portino ad una seconda parte di stagione più lunga.