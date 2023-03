Processo plusvalenze, la Juventus conquista la prima vittoria in tribunale

07/03/2023 16:21

Il collegio della prima sezione del Tar del Lazio ha accolto il riscorso presentato dalla Juventus contro la Figc e la Covisoc, con la federazione che ora è obbligata a concedere al collegio defensivo della Juventus la nota 10940. Per gli avvocati del club bianconero si tratta comunque di una battaglia vinta visto che quella nota era stata negata in più istanze almeno per un anno e mezzo e invece deve essere trasmessa ai difensori della Juventus. La sentenza pubblicata ieri riconoscenza la valenza pubblicistica di un documento di una struttura tecnico di controllo come la Covicoc, mettendo in questo modo fine a un lungo rimpallo di dinieghi che era cominciato nell’aprile del 2021. In quella data la Covisoc aveva avanzato una richiesta interpretativa alla Procura federale sulla questione plusvalenze, una richiesta che però sarebbe rimasta in sospeso fino ad ottobre quando arriva la notizia di un’inchiesta aperta dalla Procura di Torino. Gli avvocati della Juventus puntano a dimostrare dunque che solo dopo l’apertura dell’inchiesta da parte della Procura ci sarebbe stata anche quella da parte della federazione che fino a quel momento non aveva riscontrato nessun illecito da parte della Juventus.