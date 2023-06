Plusvalenze, non c’è solo la Juve: ora nei guai Lotito e la Salernitana

06/06/2023 15:33

Il caso plusvalenze che ha riguardato la Juventus e che ha gettato un’ombra lunghissima sull’ultimo campionato potrebbe non essere l’unico a riguardare la serie A. Il Fatto Quotidiano rivela infatti che la Procura di Tivoli sta indagando su fatture false o inesistenti nell’ambito dei rapporti tra Lazio e Salernitana, quando il club campano era ancora di proprietà del presidente Claudio Lotito. Secondo gli inquirenti, la Salernitana sarebbe stata salvata dalla Lazio grazie a una cifra di circa 30 milioni che la Lazio ha girato al club granata come frutto dell’acquisto di 7 calciatori semi-sconosciuti che non sono mai scesi in campo con la maglia biancoceleste ed i cui trasferimenti sono finiti sotto la lente di ingrandimento della Procura di Tivoli. Tra gli indagati oltre a Claudio Lotico, ci sono anche altri sei dirigenti (ex ed attuali) di Lazio e Salernitana tra cui compare anche il nome del direttore generale biancoceleste Igli Tare. L’indagine non nasce da un sospeso sulle plusvalenze ma da una segnalazione inviata due anni fa da Bankitalia.