Plusvalenze Lazio e Roma, ecco quando dovrebbe arrivare la sentenza sportiva

07/04/2023 11:07

Un nuovo tsunami rischia di invetrire il calcio italiano e potrebbe non essere neanche l’ultimo. Dopo il caso plusvalenze che ha portato alla penalizzazione di 15 punti alla Juventus (il cui ricorso sarà discusso dal Collegio di Garanzia del Coni) arrivano ora due nuove inchieste che riguardano Roma, Lazio e Salernitana, con i rispettivi presidenti che sono stati iscritti nel registro degli indagati. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport l’inchiesta copre un arco temporale che va dal 2017 al 2021. I reati ipotizzati sono quelli di false comunicazioni sociali, dichiarazioni fraudolente mediante falsa fatturazione e per la Lazio anche il possibile reato di emissioni di fatture per operazioni inesistenti. Trattandosi di due inchieste però al momento scollegate per le due società i procedimenti potrebbero arrivare in tempi differenti. Per il sito Calcio&Finanza, considerando lo stato attuale delle indagini delle Procure di Roma e Tivoli, è difficile però ipotizzare che si possa arrivare ad una sentenza sportiva prima dell’inizio della prosiate stagione.