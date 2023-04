Plusvalenze Juventus, anche la Procura di Bologna apre un’inchiesta

07/04/2023 14:59

Il caso plusvalenze nel calcio italiano rischia di diventare un vero e proprio tsunami nel prossimo futuro. Nei giorni scorsi sono arrivate le perquisizioni nelle sedi di Lazio, Roma e Salernitana dopo le aperture di nuove inchiesta a Roma e Tivoli. Ora arriva la notizia che anche la Procura di Bologna ha aperto un fascicolo di indagine sulla vicenda della plusvalenze. L’input è arrivato dalla Procura di Torino dopo che quest’ultima ha trasmesso gli atti dell’inchiesta sulla Juventus così come avvenuto in altre procure italiane per ragioni di competenza territoriale, anche quella di Bologna ha aperto un fascicolo. Secondo quanto riferito dall’Ansa, l’operazione incriminata sarebbe quella che ha portato Riccardo Orsolini a vestire la maglia del Bologna dalla Juventus dopo un anno e mezzo di prestito a 15 milioni di euro.