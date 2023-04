Plusvalenze: Il Napoli torna nel mirino per l'affare Osimhen

Dopo Roma e Lazio l'inchiesta sulle plusvalenze ora si risposta a Napoli. Nel mirino torna l'acquisto di Osimhen dal Lille. Lo scrive la Repubblica che spiega

la Guardia di Finanza , su mandato della Procura di Napoli, è entrata nella sede della Turris, la squadra di Torre del Greco che gioca in Serie C. E qui ha acquisito due contratti: quello di acquisto e quello di cessione di un calciatore, Claudio Manzi , uno dei quattro giocatori — insieme agli altri giovani Luigi Liguori, Ciro Palmieri e il 3° portiere Orestis Karnezis — che il Napoli nel 2020 aveva inserito come contropartita nell’affare Osimhen col Lille. Il Napoli, come tutti gli altri club, fu prosciolto.

L’acquisizione rientra nel supplemento di indagini chiesto a gennaio alla Procura di Napoli che sta indagando sui conti del club di De Laurentiis. La Finanza ha già ascoltato alcuni dei ragazzi coinvolti nell’affare Osimhen. Ora ha in mano i contratti di Manzi. Trasferito al club francese per 4 milioni, in Francia non era mai andato: contratti firmati a Castel Volturno, sede del Napoli, e subito in prestito alla Fermana. Undici mesi più tardi, il Lille — che nel frattempo aveva cambiato proprietà — lo ha svincolato. Manzi firmò gratis per la Turris. Che a gennaio lo ha venduto alla Virtus Entella per una cifra intorno ai 120 mila euro. Molto meno dei 4 milioni di valutazione iscritti a bilancio dal Napoli”.