Pistocchi: “Juve-Inter? Sono anni che diciamo le stesse cose”

17/05/2021 20:52

Sono passati due giorni ma le polemiche per l’arbitraggio di Calvarese in Juventus-Inter non accennano a spegnersi. Le scelte del direttore di gara, poco aiutato anche da Irrati al Var, hanno creato un nuovo caos nel mondo del calcio con tanti tifosi che hanno visto dietro alcune decisioni, la volontà di aiutare la Juventus nella lotta scudetto. Nella polemica interviene anche il giornalista Maurizio Pistocchi che nel corso del suo intervento a Marte Sport Live analizza tutto quello che è avvenuto sabato.