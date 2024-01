Pistocchi demolisce Juve, Napoli e Inter: amiamo il coraggio alla Sinner

29/01/2024 12:06

Lungo post velenoso da parte di Maurizio Pistocchi dopo il weekend sportivo. L'ex moviolista di Mediaset scrive su X, ex twitter

Parliamo un po’ di calcio, se si può. In questo week end ho visto Juve, Napoli, Milan e Inter. A mio avviso la partita più divertente e interessante è stata quella tra Milan e Bologna: gioco piacevole e tante palle gol create, due pali, due rigori sbagliati, il risultato in bilico sino al 90’. Ma siccome è finita 2:2, sembra sia stato un disastro: per vendere il prodotto calcio- giornali&tv-ormai conta solo vincere o perdere, il risultato che fa il titolo, e il gioco non interessa più a nessuno.

E non si parla del gioco mediocre che abbiamo visto esprimere dalle “grandi”, Allegri che in casa contro l’Empoli penultimo in classifica, dopo essere rimasto in 10, lascia campo e pallone agli avversari, sperando in un contropiede o una palla inattiva, Mazzarri che, con tante assenze, contro la Lazio presenta una squadra ultra-difensiva, 5 difensori 4 centrocampisti e il povero Raspadori a fare la guerra da solo, e pensare che l’anno scorso il Napoli era una boccata di aria fresca nel fetido panorama della Serie A. Inzaghi che ha costruito la vittoria della sua Inter sulla fase difensiva-18^partita senza subire gol-blocco basso, ripartenze e gol di Lautaro. Insomma,le “grandi” propongono poco, chi per idea chi per necessità, chi per convenienza, mentre gli italiani impazziscono per il coraggio e il talento di Sinner. Nel calcio, come diceva Galliani: “chi vince è un bravo ragazzo, chi perde una testa di ……o, ma cerchiamo di non esagerare, o prima o poi la gente si stanca e il giocattolo si rompe.