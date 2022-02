Pioli polemico sui commenti nel derby, poi giura amore eterno al Milan

07/02/2022 07:50

"I dati della partita non rispettano i commenti che ho letto, abbiamo fatto 10 tiri in porta a testa, 4 occasioni da gol, più possesso palla, è stata una partita equilibrata". Ospite di Radio anch'io sport su Radio1 Stefano Pioli è leggermente polemico su quanto ha letto dopo il derby poi analizza le sue scelte nei cambi partendo da Kessie: "E' un giocatore intelligente che può giocare in più ruoli, volevamo limitare Brozovic e penso che in fase difensiva abbia fatto bene, mentre nel primo tempo non avevamo una fluida azione offensiva. Diaz che è entrato ha dato ampiezza ma Kessie è un grande professionista e deve continuare così, sulla sua situazione contrattuale vedremo".

Il tecnico rossonero parla anche di arbitri: "In Europa certi mezzi falli non si fischiano, e non devi protestare perché se no ti passano sopra, è l'arbitro che deve dare la misura giusta, sono d'accordo a far giocare di più, il gioco troppo spezzettato non fa bene a nessuno". Si parla di Maignan, tra i protagonisti nel derby: "Non mi ha sorpreso, lo conoscevamo bene, l'abbiamo fatto seguire dal nostro scouting dopo averlo visto col Lille contro di noi quando ci colpì molto, è un portiere forte, nazionale francese, volenteroso, ha vinto il campionato in Ligue1"

Il calendario nelle prossime tre giornate sembra favorevole al Milan: "Dobbiamo dimostrare di essere una squadra matura, sfruttando il risultato nel derby per alimentare l'entusiasmo ma tutte le gare sono difficili, aumentano le pressioni per tutte. La Samp ieri ha vinto nettamente sul Sassuolo e Giampaolo ha già dato un'identità forte alla squadra, ora però pensiamo alla coppa Italia con la Lazio

La Fifa sta pensando a introdurre il tempo effettivo: "Mi preme tanto, bisogna stare più in campo, io sono favorevole". Capitolo Ibra, può diventare un jolly da panchina? "Si può pensare tutto o niente, per ora è una risorsa importante per noi, sta facendo di tutto per rientrare dall'infortunio poi vedremo cosa accadrà ma per noi non sarà mai un peso, ha fatto crescere e sta facendo crescere la squadra, Il mio contratto? Mi sento bene qui, c'è una bella sintonia con la dirigenza e con la squadra, oggi potrei dire che potrei rimanere al Milan per sempre".