Pioli indica la Juve come favorita per lo scudetto e spiega boom Adli

Il ritrovato status di squadra da scudetto vorrebbe tenerselo stretto. Pioli ha superato la bufera-derby ed è riuscito a ritrovare il timone del Milan, ora capolista assieme ai cugini, e non ha alcuna intenzione di perdere ulteriore terreno. Il tecnico rossonero aspetta la Lazio per infilare il terzo successo di fila e alla vigilia dice

abbiamo vissuto con equilibrio le cose positive e quelle negative come dopo il derby. Ora non siamo perfetti né impeccabili ma pronti a fare un'altra grande partita. Siamo comunque solo all'inizio del nostro percorso, avremo altre difficoltà da superare ma sono convinto della qualità e dell'atteggiamento dei miei giocatori. Abbiamo fatto un grande mercato, la società ha i conti a posto, siamo il Milan, non ci esaltiamo ma non ci deprimiamo neanche dopo le brutte sconfitte come quella con l'Inter