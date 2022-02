Pioli: Ibra un leone in gabbia, con la Lazio niente calcoli

08/02/2022 14:46

Giornata di vigilia per il Milan. Domani sera a San Siro c'è la Lazio, in palio l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. Stefano Pioli, in esclusiva per Sport Mediaset, parte dal fresco ricordo del derby:

"Resta la soddisfazione di aver vinto una partita importante, tre punti che contano per la nostra classifica. Siamo però consapevoli che il cammino è ancora lunghissimo. Mancano tante partite, ci sono tanti punti a disposizione e siamo allo stesso livello dell'anno scorso. Ci sarà tanta strada da fare, ma quello che conta adesso è solo la partita di domani, è un quarto di finale di una competizione in cui tutte le grandi squadre vogliono arrivare fino in fondo e anche vogliamo provarci. La Lazio è un ostacolo difficile, sta molto bene, ha vinto una grande partita a Firenze e ha un reparto offensivo formidabile. Giroud? I detrattori e le critiche ci sono sempre, è normale che sia così. Quello che conta è la fiducia che abbiamo nei nostri giocatori, nelle nostre qualità, nel nostro modo di giocare. Olivier si sta dimostrando il giocatore per il quale è stato acquistato, un giocatore di valore sul campo e una persona di grande spessore che sta dando un grande apporto alla squadra".

Niente turnover per Pioli:

"La Lazio è allenata molto bene, ha dei giocatori che hanno grandissima qualità, un reparto offensivo di altissimo livello. Dovremo fare una partita molto attenta, cercando di chiudere tutti gli spazi e di rimanere molto compatti. Abbiamo soluzioni offensive che possono creare problemi ai nostri avversari. Turnover? No, giocheranno i migliori. L'allenamento di oggi pomeriggio è importante per capire le condizioni di tutti ma sicuramente andrà in campo la miglior formazione possibile".

Quindi sui singoli: