Pioli esce allo scoperto sul caso-arbitri e si arrende a strapotere Inter

Il pari con l'Atalanta l'ha messo di cattivo umore. Pioli vuol rifarsi nell'anticipo di domani con la Lazio ma tradisce qualche segno di nervosismo nella conferenza di vigilia

"Vogliamo rimettere in campo la prestazione di domenica, ottenendo però un risultato diverso. C'è da sottolineare le cose positive e capire perchè non abbiamo vinto. Giocando così si hanno più chance di vincere. Perché non abbiamo vinto? Non siamo riusciti a segnare un gol in più e ne abbiamo avuto le possibilità".

Il ricordo del 4-0 subìto l'anno scorso brucia ancora:

"Non c'è bisogno di ricordarlo, sono cose che rimangono dentro. La Lazio ha grande qualità che arriva da una sconfitta. Saranno motivati, giocano bene, ma possiamo metterli in difficoltà giocando con intensità. Se il campionato è chiuso? Per il primo posto credo di sì. L'Inter sta facendo un campionato incredibile e hanno avuto un calendario difficile, in cui le hanno vinto tutte: superando quel percorso in modo così netto credo sia finita. Il Napoli l'anno scorso ha fatto numeri incredibili e lo sta facendo anche l'Inter. Ha perso solo una volta, sta facendo un campionato sopra le righe. Quota Champions? Allegri è bravo in queste cose e ha detto che ci vogliono 70 punti. La strada è ancora lunga".

Si arrabbia però quando gli dicono che l'Inter potrebbe vincere lo scudetto nel derby...

"Siete fenomeni a far perdere energia per cose lontane. Al 21 aprile manca ancora tanto tempo. Noi dobbiamo pensare solo a domani. Alla sosta tireremo le somme".

Pioli viene spesso criticato sui social anche se si gioca bene...

"Non sono sui social. Le critiche ci sono e ci saranno sempre. Noi abbiamo ancora obiettivi importanti, sono concentrato per queste cose. Si lamentano dei buchi in mezzo al campo? Si attacca e si difende insieme. 5-0-5? Se diventa un 7-0-3 o un 5-0-5 è comunque sbagliato, quindi vuol dire che non so allenare"

Dopo aver negato l'esistenza di un problema arbitrale ("No. Gli arbitri stanno cercando di fare il meglio possibile, non c'è malafede nei nostri confronti. In alcuni episodi c'è fortuna, in altri no".Pioli ammette che bisogna fare meglio in trasferta