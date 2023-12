Pescara, paura per Zeman: l’ex tecnico della Roma è in ospedale

12/12/2023 16:14

Momenti di apprensione e di paura per Zdenek Zeman, attuale tecnico del Pescara in serie C, che è stato ricoverato in ospedale. A comunicarlo è stato lo stesso club abruzzese con una nota comunicata in giornata: “Questa mattina, prima dell’allenamento - si legge - mister Zdenek Zeman ha avuto un lieve attacco ischemico transitorio. E’ ricoverato presso la clinica Pietrangeli di Pescara. Le sue condizioni sono buone e stabili ma necessita di ulteriori accertamenti. Forza Mister”.

Sui social la notizia si è subito diffusa, Zeman è un personaggio unico nel mondo del calcio italiano: il suo modo di vedere il calcio, le sue sigarette, le sue polemiche, la sua filosofia lo hanno sempre fatto essere un personaggio agli antipodi, uno di quelli che o si ama o si odia. A Roma e alla Roma sono legati probabilmente i suoi momenti più belli da allenatore anche se nel suo palmares è sempre mancata la vittoria che lo avrebbe fatto diventare leggenda.