Peruzzi: Inzaghi è un altro, ora attacca anche la gente al muro

Lo conosce da sempre eppure a un certo punto quasi non l'ha riconosciuto. Angelo Peruzzi, ex portiere e preparatore della Lazio, ha vissuto 12 anni assieme a Simone Inzaghi e alla vigilia del big-match dell'Olimpico dice al Corriere dello sport

"Inzaghi è un’altra persona, per me l’hanno cambiato. È l’esatto contrario del giocatore. Se mi avessero chiesto di indicare uno che non avrebbe mai potuto fare l’allenatore, avrei risposto di getto Simone. Scherzava di continuo, adesso è serio, maturo, persino cocciuto. Vive per la vittoria, in questo non c’è differenza tra lui e Conte. Mai avrei pensato che attaccasse qualcuno al muro e invece è successo. E' tosto e consapevole. Sa essere dolce con i giocatori, ma anche autorevole e autoritario. La trasformazione più sconcertante avviene in partita. Lui vive per il risultato, per la vittoria: è talmente teso e su di giri che sarebbe perfino capace di fare a botte".