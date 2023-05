Perché la Juve deve tifare Inter nella finale di coppa Italia con la Fiorentina

Se i bianconeri vogliono quindi avere maggiori chance di qualificarsi per una competizione europea, saranno “costretti” a tifare Inter nella finale di Roma.

Al contrario, un successo dell’ Inter amplierebbe i posti disponibili dal percorso tramite il campionato. I nerazzurri sembrano avviati a qualificarsi alla prossima Champions League e in questo modo la quinta e la sesta classificata (Atalanta e Roma) sarebbero in Europa League la prossima stagione e la Juventus che guadagnerebbe la Conference League.

Se sarà la Fiorentina a conquistare la Coppa Italia, la formazione toscana guadagnerà l’accesso alla prossima Europa League. Con lei ci sarebbe la quinta classificata in campionato (attualmente l’Atalanta), mentre la sesta classificata, la Roma, conquisterebbe la fase a gironi di Europa League (a meno di una vittoria nella finale con il Siviglia, che manderebbe i giallorossi in Champions).

Va delineandosi lo scenario delle squadre italiane nella prossima stagione di coppe europee. Ad oggi la certezza vale solo per Napoli e Lazio, sicure di partecipare alla Champions, ma in 10 giorni tutto il quadro sarà completo e un ruolo importante lo gioca anche la finale di coppa Italia di domani tra Inter e Fiorentina.

