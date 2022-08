Per Sconcerti Juve dietro Milan e Inter e Napoli come la Fiorentina

Consueto pronostico precampionato da parte di Mario Sconcerti sul Corriere della sera. Queste le griglie del torneo nel suo editoriale. Per il giornalista toscano c'è un primo strato con le milanesi, un secondo con Juventus e Roma. Terzo strato: Napoli, Lazio e Fiorentina.



Milan e Inter sono le più complete. L’Inter perché è squadra vera, già fatta, il Milan perché è squadra di grandi giovani, quindi destinata a salire. Il Milan è l’unico in controtendenza. In questo mercato di costi zero, ha speso per crescere continuando sui giovani. La Juve non è ancora una squadra, infatti sta facendo disperatamente mercato. Non le manca talento, è un insieme di ottimi giocatori che non hanno uno scopo in comune. Può darsi lo trovino, ma qui si torna alle righe iniziali: aver voglia di crescere insieme è l’argomento basilare del calcio.