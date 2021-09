Pellegatti anticipa formazione anti-Atletico, social scatenati

26/09/2021 16:42

Si sofferma sul Milan che aspetta i colchoneros di Simeone Carlo Pellegatti sul suo canale Youtube. La storica voce di Milan Channel dice

I tifosi sul web si scatenano sulle ipotesi di formazione: " : "Dentro Pellegri se si vuole far rifiatare Leao o Rebic che sta'facendo nn il suo ruolo se Giroud nn sta'bn forza e coraggio com questo ragazzo senza paura x me è fortissimo", oppure: "Abbiamo bisogno di tutti sono convinto che il Milan farà una grande partita"

C'è chi scrive: "Leao è da far giocare a tutti i costi. Tra Rebic e Giroud non ho dubbi nel mettere Rebic dall'inizio e Giroud a gara in corso quando il ritmo tenderà a calare, non è ancora in condizione ottimale" e infine: "Ho già la tensione per martedì,partita già importantissima in chiave qualificazione".