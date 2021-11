Orsi: Napoli sei fortunato, ora approfittane

Intervenuto su Canale 8 nel corso della trasmissione Giochiamo d'anticipo, l'ex estremo difensore della Lazio, Fernando Orsi si è soffermato sul momento del Napoli, spiegando perché contro l'Inter, Spalletti deve approfittarne:

Penso che il Napoli quest'anno negli scontri diretti sia un po' fortunato. Se penso alla gara contro la Juventus, Allegri aveva almeno 4-5 assenze. Domenica, invece, a San Siro, l'Inter sarà decimanta dagli infortuni. Lautaro non è al meglio. De Vrji si è fatto male in nazionale. Dzeko non gioca... Insomma, non proprio il massimo per Simone Inzaghi, visto che poi, al Napoli manca solo Demme. Da queste premesse, credo che domenica sarà una partita in cui il Napoli ne può veramente approfittare.