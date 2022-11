Orsato-Mourinho incroci pericolosi: con lui Roma mai vincente nel derby

02/11/2022 12:26

Piace poco alla Roma, che con lui non ha mai vinto un derby, e ancor meno a Josè Mourinho la designazione di Orsato per il derby con la Lazio di domenica. Il bilancio globale con i giallorossi è abbastanza equilibrato con 13 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte nei 36 precedenti ma l'ultima volta che il fischietto di Schio ha arbitrato la Roma è andata malissimo: era il 17 ottobre 2021 e la Juventus si impose per 1-0: un gol annullato ad Abraham (per un rigore assegnato e poi sbagliato da Veretout).

Orsato ha già espulso due volte Mourinho in carriera. Un rapporto assai teso tra i due, con l'allenatore portoghese che dopo un Maribor-Chelsea terminato 1-1 nel 2014, parlò così: "Ho una lunga storia con questo arbitro, da quando allenavo in Italia, ma non voglio parlare di lui".

Nei 5 derby diretti ha sempre sorriso la Lazio: tre vittorie e due pareggi. L’ultima partita diretta tra le due formazioni risale al 15 gennaio con la vittoria per l’allora squadra di Simone Inzaghi per 3-0. Il bilancio globale con i laziali è di 19 vittorie, 15 pareggi e 11 sconfitte.