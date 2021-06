Numeri maglia: La 20 che fu di Paolo Rossi a Bernardeschi

Dopo l’ufficializzazione della lista dei 26 Azzurri per l’Europeo, i calciatori Mancini e Politano hanno lasciato questa mattina il ritiro della Nazionale per far rientro al club di appartenenza. Pessina, invece, per il momento resta aggregato al gruppo: vanno monitorate e valutate le condizioni fisiche di Verratti e Sensi. Assegnati intanto i numeri di maglia: Donnarumma non prende l'1 ma il 21, la 10 che fu di Baggio e Totti va a Insigne, la storica 20 che Paolo Rossi rese celebre ai mondiali '82 va a Bernardeschi.

Portieri: 21 Gianluigi Donnarumma (Milan), 26 Alex Meret (Napoli), 1 Salvatore Sirigu (Torino).