Non solo Anderson: un altro big della Lazio verso la Juve

09/04/2024 17:47

Non è un mistero che la Juventus segua Felipe Anderson, talentuoso attaccante della Lazio che potrebbe rivelarsi un prezioso tassello in vista della prossima stagione per i bianconeri. Ma dalla Capitale potrebbe accompagnarlo a Torino un altro big della formazione biancoceleste, un altro attaccante esterno e dal notevole talento: Zaccagni. Secondo quanto riportato da Sportitalia, c'è stato infatti un incontro tra l'entourage del calciatore, ormai stabilmente nel mirino della Nazionale, e la Vecchia Signora. Giuntoli vorrebbe portarlo in bianconero e da parte di Zaccagni c'è il necessario gradimento. La trattativa è in corso, dunque, e ci sono buone possibilità perché possa andare in porto. Zaccagni, insomma, verso la Juve.