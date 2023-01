Niente stop per Ferrieri Caputi, si rivede Sacchi, scelto arbitro Lazio-Milan

19/01/2023 12:02

Sono stati ufficializzati i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 19ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 22 gennaio. Si rivede Sacchi, l'arbitro di Monza-Inter, che dopo un breve stop torna sia pur solo come IV uomo in Bologna-Cremonese. Dopo gli errori in coppa Italia per Napoli-Cremonese nessuna punizione per la Ferrieri Caputi che è nella lista come IV assistente in Verona-Lecce. Per il big-match Lazio-Milan c'è Di Bello. Queste tutte le designazioni:

H. VERONA – LECCE Sabato 21/01 h. 15.00

LA PENNA

DEI GIUDICI – ROSSI C.

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: DOVERI

AVAR: MANGANIELLO

SALERNITANA – NAPOLI Sabato 21/01 h. 18.00

CHIFFI

MOKHTAR – PALERMO

IV: VOLPI

VAR: NASCA

AVAR: MASSA

FIORENTINA – TORINO Sabato 21/01 h. 20.45

DIONISI

VIVENZI – CIPRESSA

IV: FELICIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LONGO S.

SAMPDORIA – UDINESE h. 12.30

MARIANI

DE MEO – CAPALDO

IV: COLOMBO

VAR: MARESCA

AVAR: MUTO

MONZA – SASSUOLO h. 15.00

PRONTERA

RANGHETTI – FIORE

IV: GUALTIERI M.

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABBATTISTA

SPEZIA – ROMA h. 18.00

SOZZA

CECCONI – BERCIGLI

IV: PEZZUTO

VAR: FABBRI

AVAR: MANGANIELLO

JUVENTUS – ATALANTA h. 20.45

MARINELLI

IMPERIALE – VALERIANI

IV: ORSATO

VAR: MASSA

AVAR: GIUA

BOLOGNA – CREMONESE Lunedì 23/01 h. 18.30

MARCHETTI

ALASSIO – BACCINI

IV: SACCHI

VAR: PAIRETTO

AVAR: DI PAOLO

INTER – EMPOLI Lunedì 23/01 h. 20.45

RAPUANO

BERTI – SCARPA

IV: MARCENARO

VAR: BANTI

AVAR: FOURNEAU

LAZIO – MILAN Martedì 24/01 h. 20.45

DI BELLO

TOLFO – GALETTO

IV: ABISSO

VAR: AURELIANO

AVAR: PAGANESSI