Nela: mi hanno detto chi ha scelto Adl come allenatore e come ds

17/03/2024 08:20

Il Napoli difficilmente rinnoverà il contratto a Ciccio Calzona per la prossima stagione: oltre all'impegno come ct della Slovacchia ci sono altre ragioni che spingerebbero De Laurentiis a intraprendere strade diverse, a maggior ragione se - come appare probabile - non si dovesse raggiungere l'obiettivo Champions League. Chi potrebbe sedere dunque sulla panchina azzurra l'anno prossimo? Da quando Sarri si è dimesso dalla Lazio il suo nome è tornato sulla bocca dei tifosi. Adl aveva gelato tutti criticando pesantemente la mossa del tecnico di Figline Valdarno ("non si abbandona una squadra in difficoltà") ma c'è chi si dice convinto che tornerà sui suoi passi. Si tratta di Sebino Nela. L'ex terzino di Roma e Napoli, parlando a Radio Radio, ha detto: