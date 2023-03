Napoli, Zielinski ha scelto: se non rinnova ha dato la parola a un tecnico

Ad agevolare l’arrivo di Zielinski potrebbe essere il passaggio di Giuntoli alla Lazio come direttore sportivo, scrive il quotidiano romano. Ad ogni modo, il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis, valuta Zielinski 40 milioni.

Al fischio finale Sarri ha ricevuto proprio i complimenti da Zielinski, ci ha parlato da solo in un angolo e ha ritrovato la disponibilità a raggiungerlo il prossimo anno: «Ma se vieni da noi, devi abbassarti l’ ingaggio », la puntualizzazione del tecnico. E la risposta di Piotr: «Certo». Il 28enne polacco ha però dato la priorità al Napoli e, non a caso, sta trattando un rinnovo al ribasso. Attualmente guadagna 4,2 milioni, potrebbe scendere a 3,5, è sincero: «Mi sento a casa, voglio restare perché sto benissimo».

Non ci sono solo i casi Osimhen e Kim ad agitare il Napoli sul fronte rinnovi. Da decidere anche il futuro di Lozano e Zielinski . Proprio sul polacco emerge un retroscena rivelato dal Messaggero e che risale alla gara Napoli-Lazio, quando i biancocelesti vinsero al Maradona per 1-0.

