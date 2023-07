Napoli, via al ritiro: i convocati di Garcia e la trattativa per l'erede di Kim

14/07/2023 19:39

Il Napoli è partito per la Val di Sole, in Trentino, dove svolgera' la prima parte del ritiro estivo in preparazione della stagione 2023/24 fino al 25 luglio. Il gruppo dei nazionali si aggregherà a Dimaro la prossima settimana. Di seguito l'elenco dei convocati del tecnico Rudi Garcia: Portieri: Contini, Idasiak, Turi. Difensori: D'Avino, Jesus, Marchisano, Mario Rui, Obaretin, Olivera, Zanoli. Centrocampisti: Demme, Folorunsho, Gaetano, Iaccarino, Russo, Saco, Spavone, Vergara, Zedadka. Attaccanti: Ambrosino, Cioffi, D'Agostino, Marranzino, Lozano, Politano, Zerbin.

Mancano all'appello i tanti nazionali che arriveranno nella prossima settimana. Molti i giovani chiamati dal tecnico francese per sopperire alle assenze. Saranno in centomila a seguire i partenopei in Val di Sole. Sono stimati diecimila tifosi al giorno. Un boom esagerato dovuto dalla conquista del tricolore dopo 33 anni. Sarà uno stimolo in più per Garcia a lavorare bene e riuscire ad eguagliare l'obiettivo di Spalletti. Intanto nello staff tecnico non ci sarà più Fabio Sinatti. Il preparatore atletico del Napoli campione ha rassegnato le dimissioni. Il neo allenatore ha voluto un suo uomo fidato (Paolo Rognoni) e quindi non ci sono stati i mezzi per continuare insieme. Il prof toscano era tornato al Napoli dopo che nei tre anni di Maurizio Sarri in azzurro era stato il preparatore per eccellenza. A chiamarlo fu proprio De Laurentiis due estati fa a Dimaro-Folgarida. I tifosi azzurri sono in attesa di capire chi sarà il sostituto di Kim.

Gli scouting partenopei avrebbero puntato tutto su Kilman dei Wolverhampton. La richiesta è di quaranta milioni ma De Laurentiis vorrebbe arrivare al massimo a trenta. Il calciatore ha dato il suo ok ma la trattativa è ancora ferma. Resta blindato per il momento Osimhen. Il Psg sembra essersi defilato perché ritiene troppo alta la richiesta del Napoli. E quindi nel ritiro di Dimaro il presidente potrebbe convincere il bomber a rimanere. Intanto domani sera nel teatro comunale di Dimaro Folgarida ci sarà la seconda conferenza di Rudi Garcia.