Napoli-Verona, il turnover non paga: male Demme e Lozano, Raspadori spento

15/04/2023 20:08

Il Napoli non riesce ad andare oltre il pareggio contro il Verona. Le fatiche di mercoledì contro il Milan, il pensiero forse troppo rivolto alla Champions League e un turnover che non ha funzionato finiscono per fermare la corsa scudetto sugli azzurri che ora vedono il vantaggio sulla Lazio assottigliarsi a soli 14 punti con 8 partite ancora da giocare. Una prova sottotono quella degli azzurri che soprattutto nel primo tempo non hanno messo in campo l’urgenza necessaria per provare a portare a casa i tre punti.

Napoli-Verona, i voti: Demme e Lozano fuori giri, gli errori di Spalletti

Meret 6: una gara tutto sommato tranquilla la sua, ma si fa trovare pronto nel poche occasioni in cui il Verona attacca in contropiede.

Di Lorenzo 6: altra prova solida del capitano che le gioca praticamente tutte, anche se gli manca un po’ di lucidità nel finale.

Juan Jesus 6: martedì tornerà a giocare titolare anche contro il Milan, avversario decisamente più complicato.

Demme 5: non gioca molto e si vede, sembra arrugginito. Si limita ai passaggi più semplici e non riesce a dare ritmo alla squadra.

Anguissa 6: gioca con la voglia di spaccare la partita ma non riesce a trovare la giocata giusta.

Lozano 5: il messicano è l’uomo che dovrebbe creare la superiorità numerica sulla fascia sinistra ma i suoi spunti sembrano sempre fuori tempo.

Raspadori 5: la migliore condizione è ancora lontana e anche il ruolo di prima punta sembra non calzargli troppo a pennello.

Osimhen 6.5: entra in campo e porta tanta energia, avrebbe anche l’occasione per sbloccarla ma si stampa sulla traversa.

Spalletti 5.5: sceglie un turnover che finisce per pagare a caro prezzo, un pareggio in casa contro la terzultima della classe non era quello che serviva in questo momento.