Napoli, un guaio tira l'altro: si ferma un altro titolarissimo

22/11/2021 14:24

Nuovi guai in casa Napoli. La rosa lunga che consentiva a Spalletti di poter far ruotare bene la squadra si sta sempre più assottigliando. Dopo la positività al covid di Politano (che si è aggiunto a Demme) e dopo il brutto infortunio di Osimhen ieri a San Siro, con il nigeriano che potrebbe tornare solo a febbraio visti anche gli impegni in coppa d'Africa, ecco un'altra brutta notizia.

Il centrocampista Frank Anguissa si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro. Il giocatore ha iniziato l’iter riabilitativo ma dovrebbe saltare le prossime due partite: quella in Europa League contro lo Spartak Mosca e il match interno di campionato con la Lazio di Maurizio Sarri. Per quello che concerne Ounas, l'attaccante ha svolto terapie.