Napoli, Ugolini polemico: Non capisco il perché di questo astio

03/10/2023 15:52

Il Napoli si prepara a scendere in campo per la sfida di Champions League contro il Real Madrid. Una serata magica quella che andrà in scena allo stadio Maradona con gli azzurri di Rudi Garcia che vogliono regalarsi la gioia di battere una delle squadre più forti al mondo. Ma è anche la sfida con un ex, quel Carlo Ancelotti il cui rapporto con la tifoseria e la città sembra non essere mai nato del tutto. Poco più di un anno a Napoli per il tecnico ora a Madrid, prima dell’esonero e dell’arrivo in panchina di Ivan Gattuso. Su questa situazione interviene anche il giornalista Sky, Massimo Ugolini.