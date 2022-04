Napoli, ufficiali le date del ritiro a Castel di Sangro

09/04/2022 18:17

Anche quest'anno il Napoli farà un doppio ritiro: la prima parte a Dimaro-Folgarida, in Trentino, la seconda a Castel di Sangro, in Abruzzo. Un'eccezione ormai nel calcio d'elite, visto che le big ormai di ritiri fanno fatica a farne uno, impegnate come sono in amichevoli di prestigio e tournee internazionali. Il Napoli no, rimane fedele ai suoi romitaggi in montagna. Proprio il sindaco della cittadina abruzzese, Angelo Caruso, ha ufficializzato le date della seconda tranche della preparazione estiva precampionato degli azzurri. Intervenuto a Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del Napoli, il primo cittadino sangrino ha dichiarato: