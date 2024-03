Napoli, tifosi spaccati su Sarri: il ritorno del Comandante oppure l'ennesimo bollito?

12/03/2024 17:55

Due notizie in pochi minuti, in rapida successione. Due ex allenatori del Napoli, che si sono passati il testimone alla guida del club azzurro nell'estate 2015, hanno lasciato i rispettivi club. Rafa Benitez è stato esonerato dal Celta dopo il 4-0 rimediato a Madrid dal Real, Maurizio Sarri ha invece rassegnato le dimissioni dalla Lazio, ormai in crisi praticamente irreversibile. Soprattutto il nome del 'Comandante', o se si preferisce di 'Mister 91 punti', stuzzica gli entusiasmi di non pochi tifosi partenopei. "Prendiamolo subito", il suggerimento di molti. "Bisogna ripartire da lui per costruire un altro ciclo". E ancora: "Farebbe benissimo, soprattutto se il Napoli non dovesse fare le coppe". Agli entusiasmi di pochi fa da contraltare la maturità di molti altri: "Sarebbe l'ennesimo dopo Garcia o Mazzarri, un tecnico che da 4-5 anni non combina più nulla". Oppure: "Ma l'avete vista la Lazio? Gioca peggio ormai del Napoli di Mazzarri". E ancora: "Spero che anche un De Laurentiis in stato confusionale come negli ultimi tempi non cada in questo colossale errore".