Napoli, tensione altissima tra i De Laurentiis e Spalletti: i retroscena

26/04/2022 07:43

La cronaca di 24 ore di follia tutt'altro che ordinaria in casa Napoli inizia nel pomeriggio di Empoli, con la rimonta toscana e un ko paradossale, e finisce con una serie di comunicati contraddittori che danno l'idea della confusione che c'è in casa partenopea. Cosa non è successo dal secondo gol di Pinamonti che condannava il Napoli a dire addio ai sogni scudetto e l'ultima versione del "ritiro" che prevede però il ritorno a casa? In attesa di una end che non si preannuncia happy (si parla insistentemente di rottura definitiva con Spalletti, con Gasperini che si aggiunge a Italiano e De Zerbi tra i nomi dei candidati alla panchina per l'anno prossimo) i giornali raccontano una serie di retroscena su quanto accaduto.

Oltre alla furia del vicepresidente Edo De Laurentiis, che avrebbe rotto suppellettili negli spogliatoi a furia di pugni, la Gazzetta scrive di una lite in treno tra il figlio del presidente e Luciano Spalletti.

In discussione le modalità di un ritiro che la squadra avrebbe subito – senza ammutinamenti – ma non condiviso. La difficoltà a reperire un albergo disponibile in questo periodo in cui Napoli è piena di turisti (con costi che salgono) e la difesa dei giocatori da parte del tecnico hanno portato a questo compromesso

Una scelta di Spalletti che, secondo il Corriere, si sarebbe opposto da subito al ritiro permanente fino a convincere presidente e figlio che però non avrebbero più fiducia in lui e stanno pensando a come rimpiazzarlo.