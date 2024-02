Napoli, sul palco di Sanremo arriva Geolier e c’è il messaggio di Di Lorenzo

06/02/2024 22:12

Anche il mondo del calcio per qualche giorno deve cedere il passo al Festival di Sanremo. La grande kermesse canora attira le attenzioni di tutti e oggi più che mai il connubio tra calcio e intrattenimento è molto forte. Il Napoli ha infatti annunciato una collaborazione con il rapper napoletano Geolier che è arrivato nella cittadina ligure con una tuta del Napoli, portando un pezzo di azzurro anche all’Ariston. E a tifare per il rapper napoletano c’è anche capitan Di Lorenzo che ha voluto a sentire il suo sostegno con un messaggio.

Ciao guagliò. Ci tenevo a mandarti questo video per dirti che io, la squadra e la città saremo davanti alla tv a fare il tifo per te. Mi sono messo anche la maglia sperando che porti bene. Un grandissimo in bocca al lupo, mi raccomando spacca tutto e sempre forza Napoli. Si ‘o chiu fort”.