Napoli, Spalletti contento a metà: Scudetto? Dipende...

08/11/2022 21:12

"Abbiamo fatto tantissimi cross spesso poco precisi. Non è stata una partita facile perché il nostro possesso è stato lento e quindi l'Empoli ha avuto l'occasione per chiuderci. E quindi era fondamentale sbloccarla con le giuste individualità. I giocatori hanno giocato tre giorni fa, non puoi preparare la partita, devi cambiarne in diversi, l'alternanza è fondamentale. E' evidente che poi chi entra dalla panchina dia una sterzata alla partita in queste condizioni. Bisogna prendere atto di quelle che sono le situazioni che hai davanti".

Lo ha dichiarato Luciano Spalletti a Dazn dopo la vittoria casalinga del Napoli contro l'Empoli.

"La pausa del Mondiale ci sarà per tutti e non si può fare diversamente - spiega l'allenatore degli azzurri - Io spero che per noi sia un'opportunità ma rimane un punto interrogativo, come scegliere la formazione giusta da mandare in campo. Noi l'abbiamo gestita in funzione di questa pausa poi il tempo ci dirà se sarà un bene o un male il fermarsi adesso. Impossibile dirlo adesso. Dobbiamo essere pronti anche ad avere il coraggio di stare lassù e gestire la pressione".

E quando gli chiedono se questo sia l'anno del Napoli, lui risponde cpsì.

"A me non fa né caldo né freddo, bisogna saper distinguere quelli che te lo dicono per metterti più in alto possibile a posta aspettando di sentire il tonfo, sperando in una caduta. Ma saremo pronti anche a questo, fa parte un po' della mentalità della nostra città, dei napoletani stessi".

Tweet

Altre notizie - In Primo piano

Altre notizie

COPERTINA di Francesco Molaro

Sofferta ma bellissima ancora una volta

ZOOM

Zanetti in conferenza: "Napoli meraviglioso, ma l'Empoli vuole far punti! No al turnover, su Kvara..."

L'allenatore dell'Empoli Paolo...

UFFICIALE - SSCNapoli comunica: "Versiero nuovo Responsabile dei processi amministrativi"

La SSCNapoli ha comunicato attraverso Twitter un nuovo...

PIÙ LETTE:

IERI

OGGI

RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani

Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 08 novembre 2022.

20:57 LaLiga, all'Elche non basta il gol di Lirola: il Girona rimonta e vince 2-1 in trasferta

20:53 Empoli, Zanetti: "Solo complimenti ai miei, stiamo crescendo. E 14 punti non sono pochi"

20:50 Lozano: "Volevo calciare quel rigore. Tutti siamo protagonisti in questo Napoli"

20:49 LIVE TMW - Empoli, Zanetti: "Napoli tra le squadre più belle mai viste"

20:49 Spezia, Nikolaou: "Meritavamo di vincere. Qui siamo tutti capitani, vogliamo salvarci"

20:46 Zanetti: "Quello concesso al Napoli un rigorino. Entità del contatto veramente nulla"

20:45 Cremonese, Giacchetta su Alvini: "Percorso difficile ma va giudicato per come lavora"

20:42 Marelli sul rigore concesso al Napoli: "Non è di certo inventato. Il contatto c'è"

20:42 Ambrosini: "Thiaw non ha tanto calcio nelle gambe. Non sarà semplice per Ballo-Touré"

20:42 PROBABILI FORMAZIONI - Serie A, le ultime LIVE sul 14° turno: Lukic out, c'è Ricci nel Torino

Sito appartenente al Network TMW

Tutto Napoli testata giornalistica - aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020

Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246

Direttore editoriale: Antonio Gaito - Direttore responsabile: Francesco Molaro