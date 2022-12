Napoli, Sirigu gioca a nascondino: Di quello non voglio parlare

23/12/2022 19:11

In casa Napoli si continua a lavorare in vista della ripresa del campionato. Le amichevoli di questo lungo periodo di sosta non sono state certo esaltanti per gli azzurri, Luciano Spalletti ha fatto esperimenti che però non sono completamente riusciti ed ora dovrà provare a recuperare lo stesso spirito che la squadra ha messo in campo prima della sosta per il Mondiale. Guai però a parlare di scudetto, almeno se di fronte avete Salvatore Sirigu che nel corso del suo intervento al premio Ussi Sardegna, prova a nascondersi.