Napoli-Salernitana, lo sfogo di Candreva dopo il finale del Maradona

13/01/2024 19:08

Il Napoli porta a casa tre punti, la Salernitana rimedia invece l’ennesima sconfitta allo scadere e per la formazione granata è un boccone amaro da digerire. Dopo la partita sono arrivate le parole al veleno di mister Pippo Inzaghi, e a fargli eco è stato anche Candreva autore del gol che aveva portato in vantaggio la formazione granata nel primo tempo della partita. L’ex giocatore di Inter e Lazio si è sfogato sui social postando nelle sue storie su Instagram il frame di Demme che colpisce con il gomito Tchaouna nell’azione che ha portato al gol allo scadere di Rrahmani e che ha dato i tre punti alla formazione di Walter Mazzarril. Non ci sono parole ad accompagnare le immagini pubblicate dall’esperto centrocampista ma solo due emoticon che esprimono comunque la sua rabbia per quello che è accaduto al Maradona.