Napoli-Salernitana, il consigliere Simeone parla del possibile rinvio del match

26/04/2023 13:26

I tifosi del Napoli, così come i dirigenti del club azzurro, spingono per il rinvio della gara con la Salernitana in programma sabato pomeriggio allo Stadio Maradona. La richiesta lanciata dal Comune partenopeo è quella di far giocare la gara di domenica in contemporanea con il match tra Inter e Lazio. Nella giornata di oggi è stata accolta anche la richiesta di anticipare la gara del Napoli Basket contro Pesaro in programma domenica e che è stata anticipato a sabato alle ore 19. La richiesta è arrivata dal Consigliere Simeone che a Calcio Napoli 24 fa chiarezza sulla questione.