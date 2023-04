Napoli-Salernitana di domenica? Ecco chi decide e quando

25/04/2023 09:55

Quando si giocherà Napoli-Salernitana? Per la Lega la data fissata resta quella di sabato alle 15, filtra un no alla richiesta di posticipare il derby campano per consentire la contemporaneità con Inter-Lazio e il possibile via libera alla festa scudetto ma De Laurentiis non si rassegna.

Il presidente è pronto a fare fronte comune con il Prefetto di Napoli Claudio Palomba: ecco perché - dopo il rifiuto del sindaco di Napoli di inoltrare la richiesta alla Lega Serie A - sarà la Prefettura a muoversi con la federazione affinché venga accettata la richiesta di spostamento di Napoli-Salernitana.

Da sciogliere il nodo legato anche al match successivo. il Napoli gioca anche martedì contro l'Udinese e avrebbe così un solo giorno di riposo tra una giornata di campionato e l'altra. La decisione spetterebbe al prefetto, per l’aspetto legato all’ordine pubblico e all’organizzazione, e alla Lega Serie A, che dovrebbe a sua volta valutare una richiesta presentata da uno dei due club interessati. Domani è in programma un vertice in Prefettura da dove potrebbe partire l'iter per la richiesta ufficiale.