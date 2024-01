Napoli, sabato Osimhen-Anguissa in Coppa d'Africa: Mazzarri riabbraccerà uno dei due

23/01/2024 20:30

Buone notizie per il Napoli. La squadra di Mazzarri, in grande emergenza per i tanti infortuni e per le numerose squalifiche che priveranno domenica il tecnico addirittura di nove titolari per l'impegnativa trasferta sul campo della Lazio, riabbraccerà a inizio della prossima settimana uno dei suoi leader. Dalla Coppa d'Africa, infatti, arriva un clamoroso incrocio di tabellone negli ottavi di finale: quello tra la Nigeria di Osimhen e il Camerun di Anguissa. I Leoni Indomabili, in particolare, hanno acciuffato la qualificazione per il rotto della cuffia, superando in rimonta il Gambia con un pirotecnico 3-2: i gambiani avevano realizzato la rete del momentaneo 1-2 al 40' della ripresa, poi l'incredibile ribaltone finale con tanto di rete del possibile 3-3 annullata per fallo di mano in pieno recupero. Camerun secondo nel suo girone, dunque, e opposto alla Nigeria di Osimhen. Sabato il confronto diretto tra i due napoletani. Comunque vada, uno dei due tornerà a disposizione di Mazzarri per la successiva sfida del 4 febbraio al Maradona contro il Verona.