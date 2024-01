Napoli, Romano insiste: E’ già stato deciso il futuro di Politano

21/01/2024 13:27

Il futuro di Matteo Politano è già deciso. E’ questo il pensiero di Fabrizio Romano, esperto di mercato, che ha rivelato a più riprese che l’esterno d’attacco del Napoli è ormai ad un passo dal rinnovo contrattuale. Nelle scorse settimane c’era stata un po’ di polemica riguardo il giocatore con il suo procuratore che dopo le prime notizie si era subito affrettato a smentire le voci sul rinnovo. Il giornalista, che negli ultimi anni, è diventato un punto di riferimento nel mondo del calciomercato però continua a sostenere la sua teoria e continua a insistere: “L’accordo c’è. Il Napoli ha ribadito l’incedibilità ed ha confermato l’accordo verbale con Politano che sarà firmato presto. 2,8 milioni l’ingaggio per il primo anno che poi salirà a circa 3 milioni”. Smentite in questo modo anche le voci che volevano l’esterno in direzione Arabia Saudita dopo l’interessamento dell’Al Shabab.